Шмигаль заявив про готовність України до третьої хвилі коронавірусу

Вакцинація – це ще один механізм протидії пандемії, зазначив глава уряду

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що медична система України готова до третьої хвилі коронавірусу. Про це він сказав на засіданні уряду 10 березня.

«Ми забезпечили максимально можливу кількість ліжкомісць із підведеним киснем. Їх загальна кількість 60 тисяч. Це один із найвищих показників у Європі», – повідомив Шмигаль.

За словами прем’єра, вакцинація – це ще один механізм протидії пандемії. Чим більше людей отримуватимуть вакцину, тим швидше Україна зможе пройти період коронакризи.

«Україна закуповує винятково безпечні вакцини, які визнали передові країни світу. Зокрема, вакцина від AstraZeneca – Serum Institute яка зараз є в Україні, закуповується і Канадою, і Великою Британією», – підкреслив Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що записатися на безкоштовну вакцинацію можна в декілька кліків за допомогою застосунку та веб-порталу «Дія» або через контракт-центр МОЗ.

В Україні за минулу добу, 9 березня, виявили 6 377 випадків коронавірусної хвороби. Також 5 687 людей одужали, а 219 – померли від ускладнень. Варто відзначити, що це вперше з 21 січня, коли в Україні зафіксували понад 200 летальних випадків від коронавірусу за добу. Також за добу госпіталізували 1 904 пацієнтів із підозрою або діагнозом Covid-19.

За даними Worldometers, Україна на 17 місці у світі за кількістю померлих від Covid-19.

Зазначимо, що в Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії. За останньою оприлюдненою МОЗ інформацією щеплення зробили 19 118 людям.

Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу. Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

Також очільник МОЗ Максим Степанов оголосив про початок третьої хвилі Covid-19 в Україні.

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