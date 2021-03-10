Україна отримає вакцину AstraZeneca з Південної Кореї

Поставка вакцини очікується до кінця другого кварталу цього року

У рамках механізму COVAX в Україну надійде вакцина AstraZeneca, яка виробляється в Південній Кореї. До кінця другого кварталу поточного року очікується поставка до 3,8 млн доз цієї вакцини.

Про це РБК-Україна повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, до кінця другого кварталу цього року очікується поставка від 2,2 до 3,8 млн доз цієї вакцини, а також 117 тисяч доз препарату Pfizer від COVAX.

«Але цей препарат AstraZeneca - це все один і той же продукт. Просто він виготовляється в Південній Кореї», – зазначив міністр.

Раніше повідомлялося, що в рамках програми COVAX Україні виділено 1,776 млн доз вакцин AstraZeneca/Oxford, включно із вакцинами виробленими Serum Institute of India. У переліку також окремо згадуються 117 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech, про постачання яких до України вже повідомлялось раніше.

Нагадаємо, в Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

Від початку вакцинації в Україні прищепили від коронавірусу вже понад 23,5 тис. осіб.

Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

Також очільник МОЗ Максим Степанов оголосив про початок третьої хвилі Covid-19 в Україні.

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