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    В Одесі пацієнтці лікарні принесли сніданок у палату, де з ночі лежала померла

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    <p>За словами одеської волонтерки, пацієнти &laquo;ковідних&raquo; лікарень отримують психічні травми</p> - В Одесі пацієнтці лікарні принесли сніданок у палату, де з ночі лежала померла

    За словами одеської волонтерки, пацієнти «ковідних» лікарень отримують психічні травми

    Фото ілюстративне

    «Тут тіло лежить, а тут вам сніданок», розповіла про ситуацію в лікарні волонтерка

    В одній з одеських лікарень, де лежать хворі на коронавірус, пацієнтці принесли сніданок в палату, де з ночі лежала мертва пацієнтка.

    Про це в інтерв'ю журналістам розповіла голова благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова.

    За її словами, сусідка по палаті померла вночі.

    «А вранці принесли сніданок. Тут тіло лежить, а тут вам сніданок», – сказала Ножевнікова.

    За словами волонтерки, медики дивляться на ситуацію по іншому, ніж звичайні пацієнти, а ті, своєю чергою, отримують психічні травми.

    «Зробили винуватими лікарів. Щоб винести тіло, потрібно три-чотири людини, а там (в лікарні) медики не встигають до живих підійти. Ми тримаємо перше місце за кількістю пацієнтів на одну медичну бригаду. При нормі 30 пацієнтів на бригаду, у нас 100-120», – розповіла Ножевнікова.

    Як відомо, в одеських лікарнях стрімко закінчуються вільні «коронавірусні» ліжка.

    Нагадаємо, в Україні за добу 6 грудня коронавірус підтвердився у 8 641 людини. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      821947
    • Одужали
      423704
    • Хворіють
      384510
    • Померли
      13733

    За весь час пандемії в Україні: захворіло – 821 947 осіб, одужало – 423 704 особи, летальних випадків – 13 733.

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      Теги: Одеса медицина смерть їжа лікарня коронавірус
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