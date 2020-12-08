В Одесі пацієнтці лікарні принесли сніданок у палату, де з ночі лежала померла

«Тут тіло лежить, а тут вам сніданок», розповіла про ситуацію в лікарні волонтерка

В одній з одеських лікарень, де лежать хворі на коронавірус, пацієнтці принесли сніданок в палату, де з ночі лежала мертва пацієнтка.

Про це в інтерв'ю журналістам розповіла голова благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова.

За її словами, сусідка по палаті померла вночі.

«А вранці принесли сніданок. Тут тіло лежить, а тут вам сніданок», – сказала Ножевнікова.

За словами волонтерки, медики дивляться на ситуацію по іншому, ніж звичайні пацієнти, а ті, своєю чергою, отримують психічні травми.

«Зробили винуватими лікарів. Щоб винести тіло, потрібно три-чотири людини, а там (в лікарні) медики не встигають до живих підійти. Ми тримаємо перше місце за кількістю пацієнтів на одну медичну бригаду. При нормі 30 пацієнтів на бригаду, у нас 100-120», – розповіла Ножевнікова.

Як відомо, в одеських лікарнях стрімко закінчуються вільні «коронавірусні» ліжка.

Нагадаємо, в Україні за добу 6 грудня коронавірус підтвердився у 8 641 людини.

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За весь час пандемії в Україні: захворіло – 821 947 осіб, одужало – 423 704 особи, летальних випадків – 13 733.