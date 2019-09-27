«Опора» визначила, хто пропускав найбільше голосувань у новій Раді



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Усього у вересні депутати 202 517 разів натискали на кнопки для голосування

Народні депутати з фракції «Батьківщина» пропустили найбільшу кількість голосувань протягом першого місяця роботи Верховної Ради 9-го скликання.

Про це 27 вересня повідомила Громадянська мережа «Опора», оприлюднивши дані аналізу першого місяця роботи нового парламенту.

«Найменший відсоток пропусків під час голосувань у депутатів з фракції «Слуга народу» (4,1%), найбільший – з «Батьківщини» (30,3%)», - заявили в «Опорі».

Зазначається, що усього у вересні депутати 202 517 разів натискали на кнопки для голосування.

«Найчастіше «за» в парламенті голосують парламентарі з фракції «Слуга народу» (80,9%), «проти» – депутати з «Європейської Солідарності» (8,1%), «утримуються» – також депутати з «Європейської Солідарності» (20,4%). «Опозиційна платформа» є лідером за показником неучасті в голосуваннях (52,4%)», - додали в «Опорі».

До слова, раніше Комітет виборців України заявив, що з початку роботи Верховної Ради України IX скликання 17 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань. Із них 14 є представниками фракції «Опозиційна платформа – За життя», двоє – із групи «За майбутнє», один – із ВО «Батьківщина».