  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Опора» визначила, хто пропускав найбільше голосувань у новій Раді

    • Розсилка
    «Опора» визначила, хто пропускав найбільше голосувань у новій Раді

    Усього у вересні депутати 202 517 разів натискали на кнопки для голосування

    Народні депутати з фракції «Батьківщина» пропустили найбільшу кількість голосувань протягом першого місяця роботи Верховної Ради 9-го скликання.

    Про це 27 вересня повідомила Громадянська мережа «Опора», оприлюднивши дані аналізу першого місяця роботи нового парламенту.

    «Найменший відсоток пропусків під час голосувань у депутатів з фракції «Слуга народу» (4,1%), найбільший – з «Батьківщини» (30,3%)», - заявили в «Опорі».

    Зазначається, що усього у вересні депутати 202 517 разів натискали на кнопки для голосування.

    «Найчастіше «за» в парламенті голосують парламентарі з фракції «Слуга народу» (80,9%), «проти» – депутати з «Європейської Солідарності» (8,1%), «утримуються» – також депутати з «Європейської Солідарності» (20,4%). «Опозиційна платформа» є лідером за показником неучасті в голосуваннях (52,4%)», - додали в «Опорі».

    До слова, раніше Комітет виборців України заявив, що з початку роботи Верховної Ради України IX скликання 17 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань. Із них 14 є представниками фракції «Опозиційна платформа – За життя», двоє – із групи «За майбутнє», один – із ВО «Батьківщина».

    Читайте також
    Батьківщина Верховна Рада Європейська солідарність депутат політика партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ