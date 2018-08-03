Опозиція Італії вимагає розслідувати втручання Росії у вибори



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Twitter використовувався Москвою для пропаганди на користь «Руху «5 зірок» і «Ліги»

Представники опозиційної італійської Демократичної партії вимагають заснувати парламентську комісію для проведення розслідування ймовірного впливу Росії на хід виборів шляхом поширення дезінформації.

Про це пише Virgilio.

З подібною ініціативою виступили депутати Демократичної партії Мікеле Анцальді (комітет з питань культури) та Кармело Мічелі (комітет з питань правосуддя).

«Італійський парламент повинен терміново дати зелене світло створенню комісії з розслідування фейкових новин. Те, що в Росії створена ціла машина з розповсюдження фальшивих новин, що працює проти Демократичної партії і на користь «Руху 5 зірок» і «Ліги», - дуже серйозний факт, який підтверджують відомості американських слідчих. Італійці мають право знати, чи їхньою думкою маніпулювали за допомогою механізмів пропаганди РФ», - йдеться у їхній заяві.

Напередодні на американському сайті FiveThirthyEight опублікували дані про те, що Twitter використовувався Москвою для пропаганди на користь «Руху «5 зірок» і «Ліги», які у підсумку набрали більшість голосів на парламентських виборах 4 березня і згодом сформували коаліційний уряд. Дані сайту спираються на розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про те, що РФ вплинула на результат президентських виборів і була пов'язана з передвиборним штабом Дональда Трампа.

Представники США, зокрема колишній віце-президент Джо Байден, неодноразово заявляли, що Москва нібито намагається втручатися в політичні процеси в інших країнах, включаючи Італію.

Демократи, які перебували при владі протягом п'яти років з 2013 року, програли вибори 4 березня і зараз становлять опозицію коаліційному уряду «Ліги» і «Руху 5 зірок».