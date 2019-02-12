Аваков обговорив із заступником держсекретаря США російську агресію
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Держдеп попросив Авакова поінформувати про хід розслідування резонансних справ в Україні
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив з заступником Державного секретаря США Кірстен Медісон питання російської агресії та хід розслідування резонансних справ в Україні.
Про це повідомляє заступник директора Департаменту комунікації МВС Вікторія Навроцька на своїй сторінці в Facebook.
Також сторони обговорили взаємодію в області кібербезпеки, співробітництво структур та мотиваційну програму для поліцейських і рятувальників.
Аваков зазначив, що Держдеп попросив поінформувати про хід розслідування резонансних справ в Україні.
Разом з тим, сторони обговорили російську агресію в Україні.
Аваков анонсував круглий стіл в Інституті миру, в якому візьмуть участь 15 послів. Вони обговорять програму деокупації Донбасу та залученні миротворців ООН.