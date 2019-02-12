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    Політика

    Аваков обговорив із заступником держсекретаря США російську агресію

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    <span>Арсен Аваков</span> - Аваков обговорив із заступником держсекретаря США російську агресію
    Арсен Аваков

    Держдеп попросив Авакова поінформувати про хід розслідування резонансних справ в Україні

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив з заступником Державного секретаря США Кірстен Медісон питання російської агресії та хід розслідування резонансних справ в Україні.

    Про це повідомляє заступник директора Департаменту комунікації МВС Вікторія Навроцька на своїй сторінці в Facebook. 

    Також сторони обговорили взаємодію в області кібербезпеки, співробітництво структур та мотиваційну програму для поліцейських і рятувальників.

    Аваков зазначив, що Держдеп попросив поінформувати про хід розслідування резонансних справ в Україні.

    Разом з тим, сторони обговорили російську агресію в Україні.

    Аваков анонсував круглий стіл в Інституті миру, в якому візьмуть участь 15 послів. Вони обговорять програму деокупації Донбасу та залученні миротворців ООН.

    США ООН розслідування
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