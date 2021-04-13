Оприлюднено склад вакцин, які є в Україні (інфографіка)

Важливо знати склад вакцин, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення

Важливо знати склад вакцин, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення

Вакцини AstraZenecа різних виробників мають однаковий склад

Склад вакцин проти Covid-19 залежить від технології, яка використовувалася для їхньої розробки. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я в Facebook.

У МОЗ повідомили, що вакцини AstraZenecа різних виробників мають однаковий склад.

«Важливо знати склад, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення. Якщо ви маєте підозру, що у вас можете бути алергічна реакція, обов’язково зверніться до вашого сімейного лікаря чи терапевта найближчої лікарні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в Україну мають доставити 117 тис. доз вакцини від Covid-19 компанії Pfizer. Україна також очікує до кінця травня отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму Covax. Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.

Додамо, що темпи Covid-вакцинації досі повільні. Станом на 13 квітня тільки п'ятеро осіб завершили вакцинацію: були щеплені двома дозами.

За 12 квітня в Україні зафіксовано 18 повідомлень про зареєстровані несприятливі події після імунізації. Двоє людей померло, одна особа госпіталізована.

У березні до лікарень було шпиталізовано найбільшу кількість пацієнтів за весь рік від початку пандемії – понад 97 тисяч осіб.