Оприлюднено склад вакцин, які є в Україні (інфографіка)
Вакцини AstraZenecа різних виробників мають однаковий склад
Склад вакцин проти Covid-19 залежить від технології, яка використовувалася для їхньої розробки. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я в Facebook.
У МОЗ повідомили, що вакцини AstraZenecа різних виробників мають однаковий склад.
«Важливо знати склад, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення. Якщо ви маєте підозру, що у вас можете бути алергічна реакція, обов’язково зверніться до вашого сімейного лікаря чи терапевта найближчої лікарні», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, цього тижня в Україну мають доставити 117 тис. доз вакцини від Covid-19 компанії Pfizer. Україна також очікує до кінця травня отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму Covax. Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.
Додамо, що темпи Covid-вакцинації досі повільні. Станом на 13 квітня тільки п'ятеро осіб завершили вакцинацію: були щеплені двома дозами.
За 12 квітня в Україні зафіксовано 18 повідомлень про зареєстровані несприятливі події після імунізації. Двоє людей померло, одна особа госпіталізована.
У березні до лікарень було шпиталізовано найбільшу кількість пацієнтів за весь рік від початку пандемії – понад 97 тисяч осіб.