  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Оприлюднено склад вакцин, які є в Україні (інфографіка)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Важливо знати склад вакцин, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення - Оприлюднено склад вакцин, які є в Україні (інфографіка)
    Важливо знати склад вакцин, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення
    Фото з відкритих джерел

    Вакцини AstraZenecа різних виробників мають однаковий склад

    Склад вакцин проти Covid-19 залежить від технології, яка використовувалася для їхньої розробки. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я в Facebook.

    У МОЗ повідомили, що вакцини AstraZenecа різних виробників мають однаковий склад.

    «Важливо знати склад, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення. Якщо ви маєте підозру, що у вас можете бути алергічна реакція, обов’язково зверніться до вашого сімейного лікаря чи терапевта найближчої лікарні», – йдеться у повідомленні.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Оприлюднено склад вакцин, які є в Україні (інфографіка)
    Оприлюднено склад вакцин, які є в Україні (інфографіка)
    Оприлюднено склад вакцин, які є в Україні (інфографіка)

    Нагадаємо, цього тижня в Україну мають доставити 117 тис. доз вакцини від Covid-19 компанії Pfizer. Україна також очікує до кінця травня отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму Covax. Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.

    Додамо, що темпи Covid-вакцинації досі повільні. Станом на 13 квітня тільки п'ятеро осіб завершили вакцинацію: були щеплені двома дозами.

    За 12 квітня в Україні зафіксовано 18 повідомлень про зареєстровані несприятливі події після імунізації. Двоє людей померло, одна особа госпіталізована.

    У березні до лікарень було шпиталізовано найбільшу кількість пацієнтів за весь рік від початку пандемії – понад 97 тисяч осіб.

    Читайте також статті:
    Теги: технології щеплення вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies