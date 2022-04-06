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    Організатор російського автопробігу по Берліну уже ллє крокодилові сльози

    Організатор скандального російського автопробігу по Берліну (праворуч) скаржиться, що його не так зрозуміли - а тепер знищують його автобізнес - Організатор російського автопробігу по Берліну уже ллє крокодилові сльози
    Організатор скандального російського автопробігу по Берліну (праворуч) скаржиться, що його не так зрозуміли - а тепер знищують його автобізнес
    фото: скріншот

    Російський автопробіг по столиці Німеччини викликав бурхливу реакцію і налякав його організатора

    Росіянин Ігор, який живе у Німеччині, організував у Берліні автопробіг на підтримку Росії – за що поплатився. Про це повідомляє телеканал Ost/West.

    Він продемонстрував журналістам «зруйновану» інтернет-сторінку свого бізнесу, яка була зламана хакерами. Тепер на цій сторінці – гімн України, а також фото- та відеодокази звірств російських військових у Бучі та інших містах України.

    Також він розповів, що його автосервіс обіцяли спалити: «Дзвонять люди з різних номерів, погрожують».

    Разом з тим, росіянин вже заявляє, що метою автопробігу була не підтримка російської війни в Україні (хоча на автомобілях, які брали участь у акції, наклеїли букву Z, яка є ознакою російській військ в Україні – ред.), а лише протестом проти «дискримінації російськомовних».

    Крім того, Ігор клянеться, що не знав про звірства рашистів у Бучі, інакше б автопробіг не відбувся. «Я б скасував (автопробіг – ред.). Сказав би, що зараз не варто виїжджати, бо сталася трагедія», – запевнив організатор.

    Нагадаємо, що рашистський автопробіг по Берліну відбувся 3 квітня, саме у той день, коли світ дізнався про те, які звірства творили у Бучі та інших передмістях Києва російські війська.

    Також у столиці Німеччині невідомі активісти накрили величезним українським прапором радянський танк, встановлений у районі Тіргартен. Місцеві росіяни почали скаржитися, але поліція заявила, що танкам жодних пошкоджень завдано не було – тому розслідувань проводитися не буде.

    Теги: росія окупанти Німеччина війна Україна окупація #stoprussia
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    Організатор російського автопробігу по Берліну уже ллє крокодилові сльози