Організатор російського автопробігу по Берліну уже ллє крокодилові сльози

Організатор скандального російського автопробігу по Берліну (праворуч) скаржиться, що його не так зрозуміли - а тепер знищують його автобізнес

Російський автопробіг по столиці Німеччини викликав бурхливу реакцію і налякав його організатора

Росіянин Ігор, який живе у Німеччині, організував у Берліні автопробіг на підтримку Росії – за що поплатився. Про це повідомляє телеканал Ost/West.

Він продемонстрував журналістам «зруйновану» інтернет-сторінку свого бізнесу, яка була зламана хакерами. Тепер на цій сторінці – гімн України, а також фото- та відеодокази звірств російських військових у Бучі та інших містах України.

Також він розповів, що його автосервіс обіцяли спалити: «Дзвонять люди з різних номерів, погрожують».

Разом з тим, росіянин вже заявляє, що метою автопробігу була не підтримка російської війни в Україні (хоча на автомобілях, які брали участь у акції, наклеїли букву Z, яка є ознакою російській військ в Україні – ред.), а лише протестом проти «дискримінації російськомовних».

Крім того, Ігор клянеться, що не знав про звірства рашистів у Бучі, інакше б автопробіг не відбувся. «Я б скасував (автопробіг – ред.). Сказав би, що зараз не варто виїжджати, бо сталася трагедія», – запевнив організатор.

Нагадаємо, що рашистський автопробіг по Берліну відбувся 3 квітня, саме у той день, коли світ дізнався про те, які звірства творили у Бучі та інших передмістях Києва російські війська.

Також у столиці Німеччині невідомі активісти накрили величезним українським прапором радянський танк, встановлений у районі Тіргартен. Місцеві росіяни почали скаржитися, але поліція заявила, що танкам жодних пошкоджень завдано не було – тому розслідувань проводитися не буде.