Путін – це і є русскій народ

Нам треба бути холоднокровними, антиемоціцними та принциповими

159 нобелівських лауреатів підписали листа проти війни в Україні. «Ми ретельно підбираємо слова, оскільки не віримо, що російський народ грає свою роль в цій агресії» – написали вони.

Боже, які далекі вони від розуміння загадкової «русскай душі», що насправді бажає одного – щоб не тільки Україна, весь вільний світ, всі ці бл@ «публічниє інтєлєктуали», всі «піндоси і гєйропєйци» скоріше здохли!! Ураааа... Расія от Гібралтара до Сахаліна!!!

Зараз таких палять у танках в Україні. А тих, хто в Європі, луплять сумками по голові, виганяють з ресторанів, виселяють з готелів... І це тільки початок. Далі – більше. Російська мова і російський паспорт стануть небезпечними для життя. У найбличчі дні росіяни за кордоном по-справжньому відчують, що таке «вселенський сором», і почнуть ховатися. Міняти паспорти, змінювати громадянство, удавати з себе українців. Багато з них згадає, що бабуся (дідусь) у них родом з Коломиї чи Бердичіва... А після нашої перемоги вони попруть до нас із вигуками: «Ми нє віновати, ето фсьо проклятий Путін»! І ось тут нам треба бути холоднокровними, антиемоціцними та принциповими. Путін і російський народ – одне ціле. З їхньої байдужої мовчазної згоди, гигикання, злостивої капосності нині вбивають українців і нищать нашу країну під радісні усмішки популярних блогерів та поп-співаків. Ми ніколи не маємо про це забувати.

Це саме російський народ – має понести всю важкість покарання за власні злочини!!! І коли політики та нобелівські лауреати робитимуть спроби повісити всіх собак на Путіна, ми маємо жорско їх виправляти – Путін – є породженням російського народу. Путін і російський народ – одне ціле і мають бути покарані тотожно! Суд. Вирок. Страта. Історична зневага! Але передусім – перемога України, до якої ми невпинно наближаємось з кожним днем!!!

Всім стійкості, віри, згуртованості та братньої любові! З новим переможним днем, Україно!!!

Джерело: блог Антіна Мухарського

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