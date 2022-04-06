У Польщі пропагандистку «русского міра» вигнали з готелю (відео)

У Польщі з готелю вигнали біженку з України, яка брехала, що українські війська обстрілюють Харків

Українська біженка тиждень розповідала на території готелю Hilton про «звірства українських військових»

У Польщі виявили жінку з України, яка, скориставшись допомогою волонтерів, отримала номер в фешенебельному готелі – і розповсюджувала там брехню про російсько-українську війну. Про це пише Telegram-канал InformNapalm.

Авторка відео, на якому видно процес виселення провокаторки з готелю, розповідає, що українська біженка потрапила до Європи за допомогою єврейських організацій та допомоги небайдужих людей.

«Я поселила вас сюди (в готель – ред.), мій чоловік возив вас за власний рахунок по консульствах», – нагадує авторка відеозапису біженці, яка обурюється, ніби їй нічим не допомогли.

Натомість провокаторка, проживаючи у Hilton, цілий тиждень розповсюджувала брехню «русского міра» про російсько-українську війну. Зокрема, про те, що Харків обстрілюють українські війська.

Авторка відео констатувала, що цю біженку уже не прийме жодна європейська країна та Ізраїль, та відправила провокаторку услід за «русскім кораблем».

Нагадаємо, подібних провокаторів виявляють також і на території України.

Ще в середині березня Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила підозру мешканцю Херсона у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу).

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України підозрюваний одразу перейшов на бік ворога. Маючи досвід журналістської діяльності, він цілеспрямовано завдавав шкоду інформаційній безпеці України. Зокрема, розміщував на власному каналі в мережі Інтернет відеоматеріали з пропагандою «руського миру» та виправдовує збройну агресію Російської Федерації.

Своїми діями підозрюваний чинить психологічний тиск на населення з активною проукраїнською позицією для подолання його спротиву та окупації.

Тепер провокатору загрожує до 15 років позбавлення волі.