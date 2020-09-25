Осінні канікули для школярів: МОН назвали нові дати



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Дати осінніх канікул можуть змінитися через місцеві вибори, - зазначають в міністерстві

У МОН запевнили, що заклади освіти можуть самостійно формувати графік навчання та прийняти рішення щодо початку канікул в школі

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет повідомив, що заклади освіти можуть самі формувати графік освітнього процесу, в тому числі приймати рішення щодо початку канікул. Про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

«Сьогодні в компетенції закладів освіти є так звана спроможність формувати свій графік освітнього процесу. В залежності від того, в яку зону попадає – зелену, жовту, помаранчеву чи червону, попадає заклад освіти. Керівник закладу за погодженням з міським управлінням та засновником може погодити графік освітнього процесу, де можуть бути канікули, можуть бути різні форми організації, це можуть бути зміни на змішане навчання», – пояснив Шкарлет.

Нагадаємо, що канікули в Україні: повний графік відпочинку школярів.

Крім того, школярі можуть отримати додаткові канікули у зв'язку з місцевими виборами в Україні 25 жовтня.