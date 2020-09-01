Через вибори восени школярів можуть відправити на ще одні канікули



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Більшість виборчих комісій будуть організовувати свою роботу в школах

Максим Степанов анонсував додаткові канікули для школярів

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що через місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня, школярів можуть відправити на позапланові канікули. Про це 1 вересня під час зустрічі з журналістами заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

На місцевих виборах виборчі комісії, в основному, будуть розміщені в школах, тому зараз МОЗ разом із Центральною виборчою комісією розробляють механізм для безпечного проведення виборів в умовах пандемії.

«Ми вже зараз розуміємо, що необхідно робити додаткові невеликі канікули, щоб у той час, коли будуть засідання комісій і підрахунок голосів, діти не навчалися», – заявив Степанов.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня поточного року.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що якщо в Україні не буде введено надзвичайний стан, то місцеві вибори будуть проведені навіть в червоній зоні поширення коронавірусу.

Нагадаємо, 22 серпня у «Слузі народу» назвали підставу для скасування місцевих виборів.

До слова, ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для місцевих виборів та ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування.

Раніше у ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів.