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    Наука та освіта

    Канікули в Україні: повний графік відпочинку школярів

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    Школярі можуть отримати додаткові канікули у зв'язку з місцевими виборами в Україні 25 жовтня - Канікули в Україні: повний графік відпочинку школярів
    Школярі можуть отримати додаткові канікули у зв'язку з місцевими виборами в Україні 25 жовтня

    Кожна школа має право змінювати дати, а також приймати рішення про канікули з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіоні

    В Україні розпочалося навчання в школах і був складений рекомендований графік канікул.

    Про це повідомляє пресслужба міністерства освіти та науки України.

    Кожна школа має право змінювати дати, а також приймати рішення про канікули з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіоні.

    Як зазначають у міністерстві освіти та науки України, канікули у школярів повинні бути в кожному кварталі. Тривалість канікул не повинна перевищувати 30 днів, виняток – літні канікули.

    Перший семестр – з 1 вересня по 24 грудня 2020 року

    Другий семестр – з 11 січня по 28 травня 2021 року

    У міністерстві склали графік рекомендованих канікул на цей навчальний рік:

    • Осінні канікули: з 26 жовтня по 1 листопада включно
    • Зимові канікули: з 25 грудня по 10 січня включно
    • Весняні канікули: з 22 березня по 28 березня включно
    • Літні канікули: з 1 червня по 31 серпня включно

    Також для школярів встановлені додаткові вихідні дні, у зв'язку з державними святами:

    • 25 грудня – Католицьке Різдво
    • 8 березня – Міжнародний Жіночий день
    • 1 травня – День праці
    • 2 та 3 травня 2021 року – Великдень
    • 9 травня – День перемоги

    Крім того, школярі можуть отримати додаткові канікули у зв'язку з місцевими виборами в Україні 25 жовтня.

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