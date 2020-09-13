Канікули в Україні: повний графік відпочинку школярів
Кожна школа має право змінювати дати, а також приймати рішення про канікули з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіоні
В Україні розпочалося навчання в школах і був складений рекомендований графік канікул.
Про це повідомляє пресслужба міністерства освіти та науки України.
Кожна школа має право змінювати дати, а також приймати рішення про канікули з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіоні.
Як зазначають у міністерстві освіти та науки України, канікули у школярів повинні бути в кожному кварталі. Тривалість канікул не повинна перевищувати 30 днів, виняток – літні канікули.
Перший семестр – з 1 вересня по 24 грудня 2020 року
Другий семестр – з 11 січня по 28 травня 2021 року
У міністерстві склали графік рекомендованих канікул на цей навчальний рік:
- Осінні канікули: з 26 жовтня по 1 листопада включно
- Зимові канікули: з 25 грудня по 10 січня включно
- Весняні канікули: з 22 березня по 28 березня включно
- Літні канікули: з 1 червня по 31 серпня включно
Також для школярів встановлені додаткові вихідні дні, у зв'язку з державними святами:
- 25 грудня – Католицьке Різдво
- 8 березня – Міжнародний Жіночий день
- 1 травня – День праці
- 2 та 3 травня 2021 року – Великдень
- 9 травня – День перемоги
Крім того, школярі можуть отримати додаткові канікули у зв'язку з місцевими виборами в Україні 25 жовтня.