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    Останній день зими буде по-весняному теплим: прогноз погоди на 28 лютого

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    Останній день зими буде по-весняному теплим: прогноз погоди на 28 лютого

    На заході температура до +13°, без опадів

     28 лютого, у більшості регіонів України буде тепло.

    Температура вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 0-5 градусів тепла, на правому березі - до 6-11 градусів.

    Як повідомляється, в останній день календарної зими опади у вигляді невеликого дощу і мокрого снігу очікуються тільки на сході України, а також у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

    Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до +1°, вдень до +10°.

    На заході України без опадів. Температура вночі до -1°, вдень до +13°.

    У північних областях місцями пройде дощ, температура вночі до 0°, вдень до +9°.

    У центрі без опадів, температура вночі до 0°, вдень до +10°.

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