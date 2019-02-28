Останній день зими буде по-весняному теплим: прогноз погоди на 28 лютого
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На заході температура до +13°, без опадів
28 лютого, у більшості регіонів України буде тепло.
Температура вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 0-5 градусів тепла, на правому березі - до 6-11 градусів.
Як повідомляється, в останній день календарної зими опади у вигляді невеликого дощу і мокрого снігу очікуються тільки на сході України, а також у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.
Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до +1°, вдень до +10°.
На заході України без опадів. Температура вночі до -1°, вдень до +13°.
У північних областях місцями пройде дощ, температура вночі до 0°, вдень до +9°.
У центрі без опадів, температура вночі до 0°, вдень до +10°.