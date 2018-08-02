Останній кримський прем'єр: влада діє таким чином, ніби питання повернення Криму для неї закрите



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Екс-глава Ради міністрів Криму Анатолій Могильов

Анатолій Могильов прокоментував дефіцит води на окупованому півострові

Влада не має цілісного бачення державної політики щодо Криму на 5, 10, 50 років вперед. Про це написав екс-глава Ради міністрів Криму Анатолій Могильов у блозі Gordonua, коментуючи дискусію, що розгорнулася в ЗМІ довкола проблеми дефіциту води на півострові.

«Проблема не у воді, а в наявності або відсутності державної волі щодо повернення Криму до складу України, оскільки на сьогодні влада діє таким чином, ніби це питання для неї закрите і зняте з порядку денного», - вважає він.

«Безсумнівно, що найближчим часом проблема прісної води в Криму з ситуації поступового наростання дефіциту переросте в повноцінну кризу, якщо не сказати – гуманітарну катастрофу. Поки Криму "щастить" зі сніговими зимами і достатніми опадами, але викачуються підземні джерела, а ці ресурси обмежені, деякі – кінцеві», - зазначив Могильов.

Загалом вся «кримська політика» влади – це хаос управлінських рішень, який матиме довгострокові негативні наслідки. За останні роки було зроблено все, щоб позбавити Україну будь-яких важелів впливу на ситуацію в Криму. При розумному і стратегічному підході, маючи на руках вагомі козирі - енергетичні, водні, продовольчі, - можна було успішно реалізовувати українську політику на півострові навіть в умовах непідконтрольності території. Наприклад, станом на зараз, Україна не має жодного важеля тиску в умовах кризи в Азовському морі, йдеться у блозі.

Раніше повідомлялося, що в квітні 2014 року Україна перекрила подачу води на півострів через Північно-Кримський канал, який забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді. При цьому, за інформацією Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, дані космічної зйомки свідчать про значне погіршення стану рослинного світу півострова і різке падіння продуктивності сільського господарства АР Крим.

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