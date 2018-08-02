Останній кримський прем'єр: влада діє таким чином, ніби питання повернення Криму для неї закрите
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Анатолій Могильов прокоментував дефіцит води на окупованому півострові
Влада не має цілісного бачення державної політики щодо Криму на 5, 10, 50 років вперед. Про це написав екс-глава Ради міністрів Криму Анатолій Могильов у блозі Gordonua, коментуючи дискусію, що розгорнулася в ЗМІ довкола проблеми дефіциту води на півострові.
«Проблема не у воді, а в наявності або відсутності державної волі щодо повернення Криму до складу України, оскільки на сьогодні влада діє таким чином, ніби це питання для неї закрите і зняте з порядку денного», - вважає він.
«Безсумнівно, що найближчим часом проблема прісної води в Криму з ситуації поступового наростання дефіциту переросте в повноцінну кризу, якщо не сказати – гуманітарну катастрофу. Поки Криму "щастить" зі сніговими зимами і достатніми опадами, але викачуються підземні джерела, а ці ресурси обмежені, деякі – кінцеві», - зазначив Могильов.
Загалом вся «кримська політика» влади – це хаос управлінських рішень, який матиме довгострокові негативні наслідки. За останні роки було зроблено все, щоб позбавити Україну будь-яких важелів впливу на ситуацію в Криму. При розумному і стратегічному підході, маючи на руках вагомі козирі - енергетичні, водні, продовольчі, - можна було успішно реалізовувати українську політику на півострові навіть в умовах непідконтрольності території. Наприклад, станом на зараз, Україна не має жодного важеля тиску в умовах кризи в Азовському морі, йдеться у блозі.
Раніше повідомлялося, що в квітні 2014 року Україна перекрила подачу води на півострів через Північно-Кримський канал, який забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді. При цьому, за інформацією Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, дані космічної зйомки свідчать про значне погіршення стану рослинного світу півострова і різке падіння продуктивності сільського господарства АР Крим.
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