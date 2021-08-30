У школах Івано-Франківська будуть уроки християнської етики

Школа і церква підписали меморандум про співпрацю

У школах Івано-Франківська будуть викладати християнську етику. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Сьогодні на конференції керівників закладів освіти Івано-Франківське Архієпархіальне Управління УГКЦ в особі Архієпископа та Митрополита Кир Володимира Війтишина, Івано-Франківська єпархія ПЦУ в особі високопреосвященнішого Митрополита Галицького Кир Андрія Абрамчука та Івано-Франківсько-Галицька єпархія УПЦ ПЦУ в особі Митрополита Івано-Франківського і Галицького Іоасафа Василиківа підписали меморандум про співпрацю з франківськими закладами освіти!

Востаннє така угода підписувалася аж у 1992 році і я вважаю, що її давно треба було оновити!

Зараз ідуть «непрості» тенденції і на світовому, і на всеукраїнському рівнях… Для нас же важливо будувати Україну на засадах духовності та християнських цінностей, зберегти свою традицію. Потрібно, щоб наші діти у цьому складному світі не почувалися самотніми та відчували міцну опору – опору віри.

І сьогодні наші церкви простягнули цю руку допомоги. Щоб у наших школах не просто була християнська етика, а щоб викладання цього предмету було справді якісним. А ще будемо шукати мотиваційні речі, аби діти та вчителі заглиблювалися в цей предмет з радістю», – написав Марцінків.

Нагадаємо, недавно міністр освіти Сергій Шкарлет розповідав, чи з’явиться у школі «християнська етика».