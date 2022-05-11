Отримати посвідчення водія стало легше: які зміни вніс уряд

В Україні спростили процедуру навчання та отримання посвідчення водія

Кабмін змінив процедуру здачі іспитів та отримання посвідчень водія. Постанова уряду «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів» встановлює новий порядок.



Розподіл навчання в автошколі (навчальному закладі) на два етапи, що передбачатимуть:

теоретичну підготовку, за результатами якої заклад видаватиме слухачу відповідне свідоцтво, яке буде дійсне протягом одного року;

практичне керування транспортним засобом, за результатами якого заклад видаватиме слухачу свідоцтво про закінчення практичної підготовки, яке буде дійсне протягом двох років.

Нормативний акт передбачає:

Можливість видачі посвідчення водія та складання іспитів у будь-якому сервісному центрі МВС особам, у яких закінчився термін позбавлення права керування (наразі особа, яка позбавлена права керування, складає іспити та отримує посвідчення водія після позбавлення права керування в сервісному центрі за місцем реєстрації).

Допуск до навчання з практичного керування транспортними засобами лише після успішного складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС.

За бажанням особи практична підготовка може здійснюватись у будь-якому закладі, незалежно від того, у якому закладі ця особа пройшла теоретичну підготовку.

Скасування внутрішнього теоретичного іспиту в закладі (автошколі). Після проходження теоретичної підготовки складатиметься виключно внутрішній практичний іспит після завершення практичної підготовки.

Можливість складання практичного іспиту в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС, незалежно від територіального сервісного центру МВС, де складався теоретичний іспит.

Можливість отримання платних номерних знаків для всіх транспортних засобів (наразі видача платних знаків здійснюється виключно для легкових автомобілів).

Варто також попередити, що хакери підробили сайти сервісцентрів МВС й крали дані водійських посвідчень. Зловмисники створили фейкові сайти, подібні до сервісного центру МВС, й виманювали дані водійських посвідчень українців.