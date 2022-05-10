Хакери підробили сайти сервісцентрів МВС й крали дані водійських посвідчень

Шахраї здійснювали незаконний збір даних про серію та номер водійських посвідчень

Зловмисники створили фейкові сайти, подібні до сервісного центру МВС, й виманювали дані водійських посвідчень українців

Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації й кіберполіція виявили фейкові сайти, подібні до ресурсу сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, з яких зловмисники крали особисту інформацію українців. Про це повідомили у Telegram-каналі Держспецзв’язку.

Підроблені ресурси зловмисники «просували» за допомогою реклами у соцмережах. Під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї здійснювали незаконний збір даних про серію та номер посвідчень. Зовні ресурс був схожий на офіційний сайт із надання сервісних послуг.

«Імовірно, надалі зловмисники планували виготовлення підроблених водійських документів з оригінальними серійними номерами, аби вони перевірялись у базах даних», – зазначили правоохоронці.

Поряд із цим інші вкладки та сторінки на фішингових сайтах були неактивними. Вказано, що з незаконного обігу було вилучено базу даних щодо близько тисячі водійських посвідчень. Роботу п'яти фішингових вебресурсів нині заблоковано.

Як не стати жертвою фішингу

Правоохоронці закликають українців уважно ставитися до інформації у мережі та довіряти лише офіційним джерелам. Аби не стати жертвою шахраїв:

не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;

не вводьте конфіденційні дані на підозрілих ресурсах;

уважно перевіряйте URL-адресу, адже будь-які неточності можуть означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.

«У разі виявлення шахрайських ресурсів повідомляйте про це на електронну пошту кіберполіції: [email protected]», – зазначили у кіберполіції.

Нагадаємо, з 22 березня керувати вантажними автомобілями в Україні можна і без набуття відповідної категорії.