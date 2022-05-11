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    Події в Україні

    За тиждень кількість переселенців в Україні зросла на 300 тис. – дані ООН

    Через війну мільйони українців змушені були покинути свої домівки - За тиждень кількість переселенців в Україні зросла на 300 тис. – дані ООН
    Через війну мільйони українців змушені були покинути свої домівки
    фото з відкритих джерел

    Майже 6 млн українців стали біженцями

    Число внутрішньо переміщених осіб в Україні перевищило вісім мільйонів. Такі останні дані Міжнародної організації з міграції при ООН.

    Востаннє Міжнародна організація з міграції публікувала свою оцінку кількості внутрішньо переміщених осіб, тобто людей, які покинули свої будинки та втекли від війни, але не виїхали за межі України, 3 травня, і тоді їх було 7,7 млн осіб.

    Ще майже 6 млн людей після початку війни 24 лютого виїхали з країни.

    Нагадаємо, стало відомо, як отримати виплату за працевлаштування переселенців.

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    Теги: росія окупанти переселенці війна Україна окупація #stoprussia
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    За тиждень кількість переселенців в Україні зросла на 300 тис. – дані ООН