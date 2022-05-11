За тиждень кількість переселенців в Україні зросла на 300 тис. – дані ООН

Через війну мільйони українців змушені були покинути свої домівки

Майже 6 млн українців стали біженцями

Число внутрішньо переміщених осіб в Україні перевищило вісім мільйонів. Такі останні дані Міжнародної організації з міграції при ООН.

Востаннє Міжнародна організація з міграції публікувала свою оцінку кількості внутрішньо переміщених осіб, тобто людей, які покинули свої будинки та втекли від війни, але не виїхали за межі України, 3 травня, і тоді їх було 7,7 млн осіб.

Ще майже 6 млн людей після початку війни 24 лютого виїхали з країни.

Нагадаємо, стало відомо, як отримати виплату за працевлаштування переселенців.

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