Отруєння Навального: ЄС розпочне обговорення санкцій проти РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас зазначає, що отруєння Навального речовиною типу «Новачок» могло відбутися лише за участі російської влади

Відповідну пропозицію внесли Франція і Німеччина

Європейський союз у понеділок, 12 жовтня, розпочне обговорення санкцій проти Російської Федерації у зв'язку з отруєнням опозиціонера Олексія Навального. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас перед початком засідання Ради ЄС.

Обидві країни вважають, що отруєння Навального речовиною типу «Новачок» могло відбутися лише за участі російської влади.

«Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХО) підтвердила результати, які були виявлені нами, шведською та французькою лабораторіями. Об'єктивно встановлено, що мова йде про порушення Конвенції із заборони хімічної зброї, що не може залишитися без наслідків», – сказав Маас.

Він додав, що у зв'язку з цим Франція і Німеччина розробили пропозиції з санкціями проти деяких осіб, які можуть бути причетні до отруєння.

Нагадаємо, що Данія підтримає нові санкції ЄС проти Росії через отруєння Навального.

Нагадаємо, Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації.

Також російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».