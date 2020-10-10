Данія підтримає нові санкції ЄС проти Росії через отруєння Навального



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Лавров повторив позицію Москви про непричетність до цього інциденту

Отруєння Навального підтвердили лабораторії Німеччини, Швеції та Франції

Данія готова приєднатися до Євросоюзу, який готує санкції проти Росії через отруєння «Новічком» Олексія Навального.

Про це журналістам в Москві заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод після переговорів з главою російського МЗС Сергієм Лавровим, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми вимагаємо прозорого, всебічного та ретельного розслідування, щоб встановити, хто намагався отруїти Навального, і щоб винні не уникли відповідальності», – заявив данський дипломат.

Кофод підкреслив, що отруєння Навального підтвердили лабораторії Німеччини, Швеції та Франції, а також Організація з заборони хімічної зброї.

Своєю чергою Лавров повторив позицію Москви про непричетність до цього інциденту.

Нагадаємо, Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації.

Також російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія«.

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».

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