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    У світі

    Отруєння Навального: під санкції ЄС можуть потрапити дев'ять осіб

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    Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи &laquo;Новачок&raquo; - Отруєння Навального: під санкції ЄС можуть потрапити дев'ять осіб
    Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»

    Під санкції також потрапить Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології, у якому в радянський час була розроблена отрута «Новачок»

    Франція і Німеччина визначилися з санкціями, які стануть реакцією на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. В нього можуть включити дев'ять осіб.

    Про це повідомляє французька газета Le Monde.

    «Список містить імена дев'яти чоловік», - пише газета, посилаючись на власні джерела.

    За даними видання, мова йде, зокрема, про співробітників адміністрації президента та силових відомств.

    Під санкції також потрапить Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології, у якому в радянський час була розроблена отрута «Новачок».

    При цьому видання не виключає, що Москва може прийняти відповідні заходи».

    «Цей список, який передбачає заморожування банківських рахунків і заборону на поїздки в Європу, буде обговорюватися на засіданні в Брюсселі 12 жовтня», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації.

    Також російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

    Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

    Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

    У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

    Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».

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