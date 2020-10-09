Отруєння Навального: під санкції ЄС можуть потрапити дев'ять осіб



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Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»

Під санкції також потрапить Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології, у якому в радянський час була розроблена отрута «Новачок»

Франція і Німеччина визначилися з санкціями, які стануть реакцією на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. В нього можуть включити дев'ять осіб.

Про це повідомляє французька газета Le Monde.

«Список містить імена дев'яти чоловік», - пише газета, посилаючись на власні джерела.

За даними видання, мова йде, зокрема, про співробітників адміністрації президента та силових відомств.

Під санкції також потрапить Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології, у якому в радянський час була розроблена отрута «Новачок».

При цьому видання не виключає, що Москва може прийняти відповідні заходи».

«Цей список, який передбачає заморожування банківських рахунків і заборону на поїздки в Європу, буде обговорюватися на засіданні в Брюсселі 12 жовтня», - йдеться в повідомленні.