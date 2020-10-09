Отруєння Навального: під санкції ЄС можуть потрапити дев'ять осіб
Під санкції також потрапить Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології, у якому в радянський час була розроблена отрута «Новачок»Франція і Німеччина визначилися з санкціями, які стануть реакцією на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. В нього можуть включити дев'ять осіб.
Про це повідомляє французька газета Le Monde.
«Список містить імена дев'яти чоловік», - пише газета, посилаючись на власні джерела.
За даними видання, мова йде, зокрема, про співробітників адміністрації президента та силових відомств.
Під санкції також потрапить Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології, у якому в радянський час була розроблена отрута «Новачок».
При цьому видання не виключає, що Москва може прийняти відповідні заходи».
«Цей список, який передбачає заморожування банківських рахунків і заборону на поїздки в Європу, буде обговорюватися на засіданні в Брюсселі 12 жовтня», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації. Також російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія». Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок». Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте». У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції. Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».
Нагадаємо, Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації.
Також російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».
Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».
Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».
У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.
Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».