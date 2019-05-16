Отруєння Скрипаля: Держдеп США підготував другий пакет санкцій проти РФ



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Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року

Перший пакет американських санкцій через отруєння Скрипалів набрав чинності 27 серпня 2018 року

Держдепартамент США представив на розгляд главі відомства Майку Помпео і президенту США Дональду Трампу другий пакет санкцій у справі про отруєння в Великобританії колишнього подвійного агента російських і британських спецслужб Росії Сергія Скрипаля та його дочки.

Про це на слуханнях в Сенаті в середу заявила заступник держсекретаря Андреа Томпсон.

За словами Томпсон, нові обмеження - частина розширеної стратегії щодо Росії.

Перший пакет американських санкцій через отруєння Скрипалів набрав чинності 27 серпня 2018 року. Обмежувальні заходи включають заборону на продаж Росії зброї, а також товарів і технологій подвійного призначення.

Другий пакет санкцій може включати, зокрема, повну заборону на експорт до Росії американських товарів, обмеження імпорту російських товарів в США, зниження рівня дипломатичних відносин, заборону на авіаперевезення державними компаніями.

Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

У вересні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Пізніше з розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat стало відомо, що Руслана Боширова насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».

Також журналісти видання The Insider і незалежні розслідувачі Bellingcat дізналися реальне ім'я і справжню біографію другого обвинуваченого в отруєнні Скрипаля, який ховався під ім'ям Олександр Петров.

Крім того, The Insider і Bellingcat опублікували деталі з біографії третього підозрюваного в замаху на Скрипалів. Йдеться про ймовірного співробітника військової розвідки Росії Дениса Сергеєва (агентурне ім’я Сергій Федотов).

Джерело: Голос Америки