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    Отруєння Скрипаля: Держдеп США підготував другий пакет санкцій проти РФ

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    <span>Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року</span> - Отруєння Скрипаля: Держдеп США підготував другий пакет санкцій проти РФ
    Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року

    Перший пакет американських санкцій через отруєння Скрипалів набрав чинності 27 серпня 2018 року

    Держдепартамент США представив на розгляд главі відомства Майку Помпео і президенту США Дональду Трампу другий пакет санкцій у справі про отруєння в Великобританії колишнього подвійного агента російських і британських спецслужб Росії Сергія Скрипаля та його дочки.

    Про це на слуханнях в Сенаті в середу заявила заступник держсекретаря Андреа Томпсон.

    За словами Томпсон, нові обмеження - частина розширеної стратегії щодо Росії.

    Перший пакет американських санкцій через отруєння Скрипалів набрав чинності 27 серпня 2018 року. Обмежувальні заходи включають заборону на продаж Росії зброї, а також товарів і технологій подвійного призначення.

    Другий пакет санкцій може включати, зокрема, повну заборону на експорт до Росії американських товарів, обмеження імпорту російських товарів в США, зниження рівня дипломатичних відносин, заборону на авіаперевезення державними компаніями.

    Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

    У вересні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

    Пізніше з розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat стало відомо, що Руслана Боширова насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».

    Також журналісти видання The Insider і незалежні розслідувачі Bellingcat дізналися реальне ім'я і справжню біографію другого обвинуваченого в отруєнні Скрипаля, який ховався під ім'ям Олександр Петров.

    Крім того, The Insider і Bellingcat опублікували деталі з біографії третього підозрюваного в замаху на Скрипалів. Йдеться про ймовірного співробітника військової розвідки Росії Дениса Сергеєва (агентурне ім’я Сергій Федотов).

    Джерело: Голос Америки

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