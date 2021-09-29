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    Українські бійці можуть відкривати вогонь у відповідь і знищувати ворогів на Донбасі – головнокомандувач ЗСУ

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    Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся із представниками ЗМІ і розповів про зміни на фронті - Українські бійці можуть відкривати вогонь у відповідь і знищувати ворогів на Донбасі – головнокомандувач ЗСУ
    Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся із представниками ЗМІ і розповів про зміни на фронті
    Фото Олексій Годзенко/ Facebook

    Військовим дозволили відстрілюватися по бойовиках після наказу командира

    Українські військові можуть відкривати вогонь у відповідь по окупантах. Як повідомляють ЗМІ, у директиві мовиться, що наказ ухвалює командир щодо всього доступного йому озброєння. Про це написав у Facebook журналіст Олексій Годзенко за результатами зустрічі преси із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

    «Накази, що так чи інакше забороняли відкривати вогонь – скасовані. Нова ввідна – робити смерть ворогам можна і треба, рішення про відкриття приймає командир щодо всього доступного йому озброєння», – написав журналіст Олексій Годзенко.

    Ще одне знакове рішення – щодо зайвої документації, яку мали заповнювати військові. Залишили лише найнеобхідніше, решту скасували.

    «Главком наказав прибрати з КСП усі непотрібні журнали та документацію, що сама себе дублює, залишивши виключно необхідну», – повідомив журналіст.

    Також ЗМІ проінформували, що безпілотні авіакомплекси «Байрактар» уже забрали зі складів і перевели на аеродроми. Деякі з них вже виконують бойові завдання.

    Нагадаємо, Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, але рішення за Альянсом, заявив раніше головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний.

    Також Валерій Залужний повідомив, що усі бригади Збройних сил України забезпечені безпілотниками.

    Крім того, в Україні модернізували половину танків, від радянських зразків у них залишився лише корпус.

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    Теги: ЗСУ наказ смерть військові журналіст озброєння
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    Українські бійці можуть відкривати вогонь у відповідь і знищувати ворогів на Донбасі – головнокомандувач ЗСУ