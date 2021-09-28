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    Стало відомо ім'я захисника, який загинув у неділю на Донеччині

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    Від підриву на Донеччині загинув воїн 54 омбр Віктор Молостов із Харківщини - Стало відомо ім'я захисника, який загинув у неділю на Донеччині
    Від підриву на Донеччині загинув воїн 54 омбр Віктор Молостов із Харківщини
    фото: Сахновщинська територіальна громада

    Віктор Молостов – шоста бойова втрата у вересні

    Під час виконання бойового завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув воїн 54-ї окремої механізованої бригади Віктор Молостов.

    Ім’я військового, що поліг унаслідок підриву 26 вересня, назвала Сахновщинська територіальна громада Харківської області.

    «Під час виконання бойового завдання в зоні проведення ООС загинув наш земляк – старший солдат, командир бойової машини 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Молостов Віктор Михайлович», – йдеться в повідомленні від 28 вересня.

    Віктору Молостову було 49 років. Він мешканець села Новоолександрівка Красноградського району.

    Був призваний до ЗСУ за мобілізацією у 2015 році.

    У полеглого воїна залишилися дружина та двоє дітей.

    Віктор Молостов. Фото: Facebook
    Віктор Молостов. Фото: Facebook

    Церемонія прощання відбудеться 29 вересня о 13:00 у селі Новоолександрівка Сахновщинської селищної ради.

    За інформацією пресцентру командування Об’єднаних сил, 26 вересня на фронті внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинув український військовослужбовець, ще один боєць отримав поранення. Це трапилося у смузі відповідальності «Схід» (Донецька область).

    Віктор Молостов – шоста бойова втрата у вересні.

    Теги: бойовики на Донбасі ЗСУ вбивство Донеччина
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    Стало відомо ім'я захисника, який загинув у неділю на Донеччині