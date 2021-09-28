Стало відомо ім'я захисника, який загинув у неділю на Донеччині

Від підриву на Донеччині загинув воїн 54 омбр Віктор Молостов із Харківщини

Віктор Молостов – шоста бойова втрата у вересні

Під час виконання бойового завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув воїн 54-ї окремої механізованої бригади Віктор Молостов.

Ім’я військового, що поліг унаслідок підриву 26 вересня, назвала Сахновщинська територіальна громада Харківської області.

«Під час виконання бойового завдання в зоні проведення ООС загинув наш земляк – старший солдат, командир бойової машини 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Молостов Віктор Михайлович», – йдеться в повідомленні від 28 вересня.

Віктору Молостову було 49 років. Він мешканець села Новоолександрівка Красноградського району.

Був призваний до ЗСУ за мобілізацією у 2015 році.

У полеглого воїна залишилися дружина та двоє дітей.

Віктор Молостов. Фото: Facebook

Церемонія прощання відбудеться 29 вересня о 13:00 у селі Новоолександрівка Сахновщинської селищної ради.

За інформацією пресцентру командування Об’єднаних сил, 26 вересня на фронті внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинув український військовослужбовець, ще один боєць отримав поранення. Це трапилося у смузі відповідальності «Схід» (Донецька область).

Віктор Молостов – шоста бойова втрата у вересні.