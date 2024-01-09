Ожеледиця, місцями опади: прогноз погоди на 9 січня

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту

9 січня в низці областей пройде сніг. На дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У вівторок буде хмарно з проясненнями. Уночі у південних та південно-східних областях, вдень на крайньому півдні країни пройде сніг, місцями ожеледь. На решті території без опадів.

Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с. На півдні вночі місцями пориви вітру до 15-20 м/с, хуртовини.

Температура повітря вночі у більшості областей коливатиметься від 15° до 20° морозу, на Чернігівщині та Сумщині до -25°. У південних областях та на Закарпатті вночі 8-13° морозу. Протягом дня очікується переважно 7-12° морозу. На Закарпатті та в Криму стовпчики термометрів покажуть близько 0°.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. В області опадів не передбачається. На дорогах буде ожеледиця. Вітер північно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура в Київській області вночі коливатиметься від 15° до 20° морозу. Вдень очікується 7-12° морозу. У Києві стовпчики термометрів покажуть 15-17° морозу вночі та 7-9° морозу вдень.