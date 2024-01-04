Негода у Києві: влада попередила водіїв про небезпеку

Столична влада закликала пішоходів бути уважними та одягати світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв під час туману

Незабаром Київ накриє туман, який протримається аж до кінця доби

У найближчу годину Київ накриє туман. Він протримається до кінця доби. Столичних водіїв закликають бути максимально обережними на дорогах. Про це повідомляє КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

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«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 4 січня в Києві туман, видимість 200-500 метрів», – йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр попередив водіїв про небезпеку фото: Telegram/Укргідрометцентр

Водіям рекомендують під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:

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знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Також столична влада закликала пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

Зокрема, на завтра, 5 січня, синоптики прогнозують на дорогах Києва подекуди ожеледицю.

Нагадаємо, вчора Київ засипало снігом, тож на розчищення доріг було залучено 314 одиниць техніки і 522 працівники «Київавтодору», а також 695 фахівців «зеленбудів».

Окрім техніки, для оброблення та очищення тротуарів, сходів, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту було залучено 522 працівники у складі 69 бригад із ручного прибирання.

До слова, у Києві протягом 2023 року кліматологи зафіксували 47 температурних рекордів. Причому найбільше їх було у січні – 16 та серпні – 12.