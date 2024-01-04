Негода у Києві: влада попередила водіїв про небезпеку
Незабаром Київ накриє туман, який протримається аж до кінця доби
У найближчу годину Київ накриє туман. Він протримається до кінця доби. Столичних водіїв закликають бути максимально обережними на дорогах. Про це повідомляє КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.
«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 4 січня в Києві туман, видимість 200-500 метрів», – йдеться в повідомленні.
Водіям рекомендують під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Також столична влада закликала пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.
Зокрема, на завтра, 5 січня, синоптики прогнозують на дорогах Києва подекуди ожеледицю.
Нагадаємо, вчора Київ засипало снігом, тож на розчищення доріг було залучено 314 одиниць техніки і 522 працівники «Київавтодору», а також 695 фахівців «зеленбудів».
Окрім техніки, для оброблення та очищення тротуарів, сходів, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту було залучено 522 працівники у складі 69 бригад із ручного прибирання.
До слова, у Києві протягом 2023 року кліматологи зафіксували 47 температурних рекордів. Причому найбільше їх було у січні – 16 та серпні – 12.
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