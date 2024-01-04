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Негода у Києві: влада попередила водіїв про небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Негода у Києві: влада попередила водіїв про небезпеку
Столична влада закликала пішоходів бути уважними та одягати світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв під час туману
фото з відкритих джерел

Незабаром Київ накриє туман, який протримається аж до кінця доби 

У найближчу годину Київ накриє туман. Він протримається до кінця доби. Столичних водіїв закликають бути максимально обережними на дорогах. Про це повідомляє КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 4 січня в Києві туман, видимість 200-500 метрів», – йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр попередив водіїв про небезпеку
Укргідрометцентр попередив водіїв про небезпеку
фото: Telegram/Укргідрометцентр

Водіям рекомендують під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Також столична влада закликала пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

Зокрема, на завтра, 5 січня, синоптики прогнозують на дорогах Києва подекуди ожеледицю.

Нагадаємо, вчора Київ засипало снігом, тож на розчищення доріг було залучено 314 одиниць техніки і 522 працівники «Київавтодору», а також 695 фахівців «зеленбудів».

Окрім техніки, для оброблення та очищення тротуарів, сходів, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту було залучено 522 працівники у складі 69 бригад із ручного прибирання.

До слова, у Києві протягом 2023 року кліматологи зафіксували 47 температурних рекордів. Причому найбільше їх було у січні – 16 та серпні – 12.

Теги: Київ негода погода водій КМДА

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