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Хмарно, можливі опади: прогноз погоди на 11 грудня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хмарно, можливі опади: прогноз погоди на 11 грудня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

В Україні від  11 грудня почнеться відлига

У понеділок, 11 грудня, очікується хмарна погода в Україні, з туманами та можливими опадами. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

«Опади періодичні будуть, але мокрий сніг чи дощі. Відлига торкнеться практично всіх областей України», – зазначила вона.

Температура вночі опуститься до 0...-5°C, а вдень очікується від 0 до +4°C.

У Києві 11 грудня вночі температура становитиме -1℃, вдень +1℃. Прогнозується сира погода, туманно, хмарно, можливі опади.

Протягом тижня передбачається відлига.

Нагадаємо, зимовий період цього року в Україні очікується менш інтенсивним, а період морозної погоди буде скороченим.

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Теги: дощ погода

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