Хмарно, можливі опади: прогноз погоди на 11 грудня
В Україні від 11 грудня почнеться відлига
У понеділок, 11 грудня, очікується хмарна погода в Україні, з туманами та можливими опадами. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
«Опади періодичні будуть, але мокрий сніг чи дощі. Відлига торкнеться практично всіх областей України», – зазначила вона.
Температура вночі опуститься до 0...-5°C, а вдень очікується від 0 до +4°C.
У Києві 11 грудня вночі температура становитиме -1℃, вдень +1℃. Прогнозується сира погода, туманно, хмарно, можливі опади.
Протягом тижня передбачається відлига.
Нагадаємо, зимовий період цього року в Україні очікується менш інтенсивним, а період морозної погоди буде скороченим.
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