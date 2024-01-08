В Україні вирує негода: чи можливий блекаут

Зимова негода значно впливає на стан енергосистеми, яка ще не відновилась після обстрілів

Електропостачання можуть вимикати, але не всім одразу

Потужні снігопади та крижані дощі – зимова негода вирує у різних регіонах країни, що значно впливає на нашу енергосистему. Відтак найближчим часом енергетики можуть запровадити планові відключення. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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«Це будуть вибіркові планові відключення в окремі години пікового навантаження», — сказав він.

За словами експерта, після масштабних ракетних ударів ЗС РФ деякі енергетичні блоки перебувають в аварійному стані. Тож відключення електрики можуть застосовувати вибірково, в пікові години навантаження на енергосистему.

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У холодну пору дефіцит потужностей в енергосистемі може сягати понад 2 ГВт. Покрити його можна завдяки імпорту електроенергії з інших країн, і Україна може це зробити, зазначив він.

Дані енергетиків щодо стану системи

Як повідомляє «Укренерго», на ранок 8 січня через негоду знеструмлено близько 400 населених пунктів. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається понад 450 населені пункти.

За даними компанії, через негоду у Дніпропетровській області знеструмлені 202 населені пункти, у Миколаївській – 54, в Одеській – 58, у Черкаській – 1. В Донецькій області без світла понад добу перебувають 4 населені пункти. Загалом без світла — 396 населених пунктів.

Внаслідок бойових дій та з інших причин без світла залишається 463 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Знеструмлено одне вугледобувне підприємство в Донецькій області.

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Імпорт електроенергії здійснюється вдень зі Словаччини та Румунії. Загальний обсяг 2 865 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 469 МВт.

Як зазначають у компанії, 7 січня добовий максимум споживання був ввечері, і на 3,7% був вищий, ніж відповідний показник у попередню неділю 31 грудня.