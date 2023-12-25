У Криму військова вантажівка наїхала на легковик, є постраждалі (фото)

Авто зіткнулися в районі пішохідного переходу в Керчі

У тимчасово окупованому Криму сталася аварія за участі військових. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер».

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Як зазначається російська військова вантажівка та позашляховик зіткнулися в районі пішохідного переходу на вулиці Горького в Керчі.

Внаслідок ДТП постраждали люди, їм намагаються надати допомогу на місці.

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Раніше повідомлялося, що троє дітей та дві вчительки загинули в ДТП із військовим КАМАЗом у Криму. Аварія, яка забрала життя п'ятьох людей, сталася на трасі Красноперекопськ-Сімферополь неподалік села Ішунь. Вантажівка лоб до лоба зіткнулася з «Хюндай Соляріс».

У легковому авто перебувала 39-річна вчителька красноперекопської школи №5 Вікторія Л. з трьома своїми дітьми (дівчата 3, 6 та 8 років), а також її 20-річна знайома, педагогиня місцевого центру дитячої та юнацької творчості Євгенія С. Усі вони загинули до приїзду лікарів швидкої допомоги.