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Дощ та мокрий сніг у низці областей: прогноз погоди на 17 грудня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Дощ та мокрий сніг у низці областей: прогноз погоди на 17 грудня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

На дорогах місцями буде ожеледиця

17 грудня в низці областей пройдуть мокрий сніг та дощ. У західних областях місцями можливі сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю в Україні буде хмарно. У західних, північних, вдень у центральних та Харківській областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території без істотних опадів.

Також зазначається, що на дорогах країни, окрім південних областей, місцями буде ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. У західних областях місцями можливі пориви вітру до 15- 20 м/с.

Температура повітря у більшості областей вночі коливатиметься від 1° тепла до 4° морозу. Протягом дня очікується 0-5° тепла. У східних і Сумській областях та Карпатах вночі температура становитиме 4-9°, а вдень – 0-5° морозу.

Дощ та мокрий сніг у низці областей: прогноз погоди на 17 грудня фото 1

На Київщині буде хмарно, пройдуть невеликий мокрий сніг та дощ. Повідомляється також про ожеледицю на дорогах. Вітер південно-західний зі швидкістю до 7-12 м/с.

Температура в Київській області вночі коливатиметься від 4° морозу до 1° тепла. Вдень очікується 0-5° тепла. У столиці стовпчики термометрів покажуть близько 0° вночі та 2-4° тепла вдень.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер погода

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