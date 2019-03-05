Індійський винищувач Су-30 збив пакистанський безпілотник



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Літак Су-30

Винищувач використовував ракету класу «повітря – повітря»

Індійський винищувач Су-30 збив у понеділок пакистанський безпілотник після того, як той порушив повітряний простір країни в районі міста Біканер в штаті Раджастхан.

Про це повідомляє агентство ANI.

«Бойовий літак займався розвідкою індійських військових позицій в пустелі», - йдеться в повідомленні.

ЗМІ зазначає, що винищувач використовував ракету класу «повітря – повітря».

Як відомо, у зв'язку із закриттям повітряного простору Пакистану світові авіакомпанії змінили маршрути сотень рейсів.

Нагадаємо, в Європейському союзі та Китаї закликали Індію і Пакистан до стриманості.

Українцям також порадили не їздити до ряду штатів в Індії.

Раніше міністр розвитку людських ресурсів Індії Пракаш Джаведекар заявив про те, що військово-повітряні сили країни нанесли авіаудар по табору терористів на території Кашміру, яка підконтрольна Пакистану.

Прем'єр Пакистану зробив різку заяву щодо нанесеного Індією авіаудару. Імран Хан назвав заяву Індії про те, що метою її авіанальоту був табір терористів в районі пакистанського міста Балакот, надуманою.

2 березня внаслідок відновлення обстрілів між Індією та Пакистаном у спірній провінції Кашмір загинуло принаймні шість цивільних людей.