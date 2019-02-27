Українцям порадили не їздити до ряду штатів в Індії



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Відносини між Індією та Пакистаном загострилися

27 лютого Індія тимчасово закрила повітряний простір для пасажирських та комерційних перевезень над штатами Джамму і Кашмір, Хімачал Прадеш, Панджаб та Уттаракханд

У зв’язку з суттєвим загостренням ситуації в індійсько-пакистанських відносинах громадянам України рекомендують утриматися від поїздок до індійського штату Джамму і Кашмір, а також до північних і західних районів штатів Панджаб і Хімачал Прадеш.

Про це повідомляє посольство України в Республіці Індія.

Також зазначається, що слід враховувати, що з 27 лютого Індія тимчасово закрила повітряний простір для пасажирських та комерційних перевезень над штатами Джамму і Кашмір, Хімачал Прадеш, Панджаб та Уттаракханд.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, громадянам України рекомендують невідкладно звертатися до посольства України в Індії - номер «гарячої лінії» ПУ в Індії: +91 9205507157, консульський відділ: +91 1126145093, адреса електронної пошти: emb_in@mfa.gov.ua, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 2381657, електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку людських ресурсів Індії Пракаш Джаведекар заявив про те, що військово-повітряні сили країни нанесли авіаудар по табору терористів на території Кашміру, яка підконтрольна Пакистану.

Прем'єр Пакистану зробив різку заяву щодо нанесеного Індією авіаудару. Імран Хан назвав заяву Індії про те, що метою її авіанальоту був табір терористів в районі пакистанського міста Балакот, надуманою.

В Європейському союзі та Китаї закликали Індію і Пакистан до стриманості.