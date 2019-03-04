Пакистан продовжив заборону на польоти літаків



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Польоти здійснюються тільки в аеропорти Карачі, Пешавара, Кветти та Ісламабаду, які працюють з обмеженнями

Пакистан продовжив заборону на польоти у своєму повітряному просторі до 5 березня.

Про це повідомляється на сайті Управління цивільної авіації Пакистану.

Зазначається, що польоти здійснюються тільки в аеропорти Карачі, Пешавара, Кветти та Ісламабаду, що працюють з обмеженнями.

Як відомо, у зв'язку із закриттям повітряного простору Пакистану світові авіакомпанії змінили маршрути сотень рейсів.

Нагадаємо, в Європейському союзі та Китаї закликали Індію і Пакистан до стриманості.

Українцям також порадили не їздити до ряду штатів в Індії.

Раніше міністр розвитку людських ресурсів Індії Пракаш Джаведекар заявив про те, що військово-повітряні сили країни нанесли авіаудар по табору терористів на території Кашміру, яка підконтрольна Пакистану.

Прем'єр Пакистану зробив різку заяву щодо нанесеного Індією авіаудару. Імран Хан назвав заяву Індії про те, що метою її авіанальоту був табір терористів в районі пакистанського міста Балакот, надуманою.

2 березня внаслідок відновлення обстрілів між Індією та Пакистаном у спірній провінції Кашмір загинуло принаймні шість цивільних людей.

Джерело: РБК-Україна