Палестина погрожує скасувати своє визнання держави Ізраїль

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Мохаммад аль-Асаад

Палестина може переглянути визнання Ізраїлю, - посол

Питання про відкликання визнання Ізраїлю було поставлене перед Національною радою Палестини. Тобто обговорюється питання невизнання держави Ізраїль допоки Ізраїль не визнає державу Палестина. Про це розказав в інтерв’ю «Главкому» Посол Палестини в Україні Мохаммад аль-Асаад.

«У 1991 році відбулися Мадридські мирні переговори за ініціативою Джорджа Буша. Іцхак Шамір (прем’єр-міністр Ізраїля), Ясір Арафат, Михайло Горбачов були його учасниками. Словом, увесь світ тоді слідкував за Мадридом. То був перший гарний крок на шляху до перемир’я між Палестиною та Ізраїлем. Ми провели 15 раундів переговорів, а результату не було ніякого», - нагадав він.

За словами дипломата, Іцхак Шамір говорив: «Я готовий з палестинцями вести переговори ще 10 років, але не хочу нічого їм давати». У 1993 році відбулися переговори між Організацією визволення Палестини (арабською бойовою організацією на чолі з Ясіром Арафатом) і Ізраїлем в Осло, а саме між Шимоном Пересом (міністр закордонних справ Ізраїля у 1993 році), Іцхаком Рабином (прем’єр-міністр Ізраїля) і Ясіром Арафатом (Глава Палестинської національної адміністрації). Про них не знали ані США, ані Радянський Союз.

«Отже, у 1993 році ми підписали угоди в Осло між Палестиною та Ізраїлем (у рамках угоди Осло територія Західного берега ріки Йордан і Сектора Гази була розділена на три зони: А, В і С. У зоні А Палестинська національна адміністрація мала як військовий контроль, так і цивільну адміністрацію, контроль над зоною С повністю відійшов Ізраїлю, а контроль над зоною В сторони розділили – ізраїльтяни отримали військовий контроль, а палестинці над цивільною адміністрацією. Окрім того, близько 10 тисяч палестинців були набрані для виконання поліцейських функцій, отримали право носіння автоматів «Калашникова» - «Главком»)», - зазначив посол.

«А які перші дії Ізраїлю були опісля? Вони вийшли і ліквідували домовленості! (Палестина обвинувачує Ізраїль у порушенні домовленостей насамперед через економічну блокаду, а також невиконання домовленостей щодо права палестинців вільно проїжджати між Газою і Єрихоном – «Главком»)», - підкреслив дипломат.