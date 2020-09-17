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    Палять траву – куди звертатись? Інфографіка Держекоінспекції

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    Державна екологічна інспекція протягом цього року склала 765 протоколів за фактами самовільного випалювання рослинності - Палять траву – куди звертатись? Інфографіка Держекоінспекції
    Державна екологічна інспекція протягом цього року склала 765 протоколів за фактами самовільного випалювання рослинності

    Одна з основних причин – спалювання сухої трави та опалого листя

    Цьогоріч площа лісових пожеж порівняно з минулим роком збільшилась у 40 разів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований. 

    «Цього року в Україні кількість пожеж в екосистемах у порівнянні з 2019 роком зросла в 40 разів! Це наслідок не тільки глобального потепління і температурних рекордів, які зумовлюють пожежі на більших територіях. Причина і у тому, що українці дуже люблять займатись спалюванням трави. За цей рік Держекоінспекція склала 765 протоколів за фактами самовільного випалювання трави. З дрібних вогнищ, які люди розводять задля розваги, зростають такі потужні пожежі, як в Чорнобилі та на Луганщині», – написав Андрій Мальований.

    Однак громадяни можуть упередити масштабні пожежі, якщо стали свідками спалювання трави. Для цього вони мають звернутися до Державної екологічної інспекції.

    «Однак існує чудовий механізм боротьби з паліями – це їх виявлення і штрафування. До цього процесу можете долучитись і ви. На інфографіці нижче – шляхи, як ви можете комунікувати з Держекоінспекцією та повідомляти про порушення. Зокрема, і про спалювання трави вашими сусідами. Не будьте байдужими. Краще звертайтесь до нас, якщо хочете жити в зеленій, а не спаленій вогнищами, Україні», – зазначив Андрій Мальований. 



    Попередити Державну екологічну інспекцію про порушення можна кількома способами:
    1)  Письмово:
    –  Написати листа на електронну адресу інспекції;
    –  Надіслати лист звичайною поштою до регіонального органу ДЕІ або в центральний апарат.
    У зверненнях має бути вказане прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання заявника, суть питання, пропозиції та вимоги стосовно нього. Звернення має містити підпис заявника і дату. 
    2)  Зателефонувати на гарячу лінію Держекоінспекції за номером  (044) 521 20 38.
    3)  Відвідати прийом громадян і розповісти про проблему. 
    У квітні цього року Верховна Рада підвищила штрафи за випалювання трави. На сьогоднішній день вони становлять:
    –  3-5 тисяч гривень для населення;
    –  15-20 тисяч гривень для посадовців;
    Також підвищені штрафи за підпал трави у природно-заповідному фонді: до 12 тисяч гривень для громадян і до 30 тисяч гривень для посадовців.

    Нагадаємо, що горіли трава й дерева: у Голосієві сталася масштабна пожежа.

    Нагадаємо, 2 вересня на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж в природному середовищі, які охопили загальну площу понад 2000 га.

    2 вересня поблизу селища Гороб’ївка Дворічанського району Харківщини виникла пожежа в лісовому масивіЗагальна площа, пройдена вогнем, орієнтовно складає 500 га.

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