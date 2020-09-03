Масштабна пожежа на Харківщині: горять ліси у Дворічанському та Чугуївському районах



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На Харківщині палає ліс у Дворічанському та Чугуївському районах Фото: Міндовкілля

У Міндовкілля звітували про ситуацію на Харківщині, яка потерпає від лісових пожеж

Від учора на Харківщині тривають пожежі. На місці вже майже добу працівники державної лісової охорони спільно з ДСНС та іншими службами ліквідують осередки займання.

Як повідомляє Міндовкілля, за дорученням міністра Романа Абрамовського для координації̈ заходів з ліквідації пожежі вже виїхав перший заступник міністра Богдан Боруховський. Заступник голови Держлісагентства Юрій Болоховець від учора перебуває на місці осередку пожежної ситуації.

За інформацією лісництв і ДСНС, 2 вересня у другій половині дня на території Дворічанського лісництва між населеними пунктами Гороб’ївка та Гряниківка Дворічанського району сталася лісова пожежа на площі майже 500 га, з них 100 га - верхової пожежі.

Через пориви вітру полум’я почало перекидатись на верхівки дерев на житловий сектор села Гороб’ївка, що межує з лісом.

За інформацією ДСНС, згоріло та постраждало приблизно 27 житлових будинків. Для евакуації населення залучено автобус. За останніми даними, людських жертв немає.

Ще одна лісова пожежа сталася на території військового лісництва Новомосковського лісогосподарства, поблизу села Клугино-Башкирівка Чугуївської міськради. Зокрема, почалось загорання лісової підстилки площею близько 10 гектарів.

Сьогодні вранці пожежа вже розповсюдилася на лісові насадження Малинівського лісництва ДП «Чугуєво-Бабчанське ЛГ». Орієнтовна площа пожежі становить 45 га, у тому числі верхової - 4 гектари.

У відомстві наголошують, що ситуація контрольована. Пожежі - у стадії локалізації.

Нагадаємо, що вранці 3 вересня глава МВС Арсен Аваков терміново вилетів на Харківщину, де вирують масштабні пожежі.

Також відомо, що слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у Харківській області.

Як повідомлялося, в Україні на 2-4 вересня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.