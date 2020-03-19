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    Разумков зробив тест на коронавірус

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    Спікер парламенту Дмитро Разумков здав кров на аналіз - Разумков зробив тест на коронавірус
    Спікер парламенту Дмитро Разумков здав кров на аналіз

    Тестування не виявило в Разумкова коронавірусу

    Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову зробили тест для діагностики нового коронавірусу. Про це пишуть українські ЗМІ з посиланням на джерело в парламенті.

    Як повідомило джерело, згідно з тестами, в Разумкова не виявили коронавірусу.

    «Сьогодні вже відомий результат тесту. Все нормально. Все добре. У голови Верховної Ради немає коронавірусу», - повідомило джерело.

    Нагадаємо, 18 березня коронавірус діагностували у народного депутата Сергія Шахова. Нардеп розповів, що перебуває вдома в самоізоляції і в нього підвищена температура. Шахов нещодавно повернувся з-за кордону.

    В апараті парламенту повідомили, що народний депутат із групи «Довіра» Сергій Шахов не був присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня та не голосував.

    Як відомо, вже встановлено 50 осіб, з якими Шахов контактував останнім часом.

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    ЗМІ Верховна Рада депутат Сергій Шахов Дмитро Разумков коронавірус
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