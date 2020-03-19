Разумков зробив тест на коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спікер парламенту Дмитро Разумков здав кров на аналіз

Тестування не виявило в Разумкова коронавірусу

Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову зробили тест для діагностики нового коронавірусу. Про це пишуть українські ЗМІ з посиланням на джерело в парламенті.

Як повідомило джерело, згідно з тестами, в Разумкова не виявили коронавірусу.

«Сьогодні вже відомий результат тесту. Все нормально. Все добре. У голови Верховної Ради немає коронавірусу», - повідомило джерело.

Нагадаємо, 18 березня коронавірус діагностували у народного депутата Сергія Шахова. Нардеп розповів, що перебуває вдома в самоізоляції і в нього підвищена температура. Шахов нещодавно повернувся з-за кордону.

В апараті парламенту повідомили, що народний депутат із групи «Довіра» Сергій Шахов не був присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня та не голосував.

Як відомо, вже встановлено 50 осіб, з якими Шахов контактував останнім часом.