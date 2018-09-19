Папа Франциск назвав секс «даром Божим»



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Папа Римський Франциск не вважає секс табу

Секс - це дар Божий, а не табу, який дано людині для любові і створення нового життя, заявив Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск під час зустрічі з молодими людьми у Франції обговорив з ними тему сексу і сексуальності. За його словами, це дар Божий, а не табу, який дано людині для любові і створення нового життя, повідомляє прес-служба Святого Престолу.

«Сексуальність і секс - це дар Божий, а не табу. У нього є дві мети - любов і створення життя. Справжня любов пристрасна. І палке кохання між чоловіком і жінкою веде до вічного життя. Завжди. І її (любов) віддають і душею , і тілом», - пояснив понтифік.

Він також закликав молодих людей оберігати свою сексуальність і готуватися до цієї любові, яка буде частиною їхнього життя.

Крім того, Франциск засудив порнографію як частину «індустрії брехні» і назвав її «сексом, відокремленим від любові». Папа погодився з тим, що людина через свою слабкість і духовні недоліки не завжди прямує «дуже красивим шляхом», під яким мається на увазі зв'язок між чоловіком і жінкою.

Офіційно католицька церква засуджує секс поза шлюбом і виступає проти засобів контрацепції. У 2010 році Папа Римський Бенедикт XVI пом'якшив позицію церкви щодо презервативів, допустивши, що їхнє використання допустиме як запобіжний захист від ВІЛ.