Папа Франциск розповів, що саме може зупинити міграцію



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Папа Франциск зробив захист мігрантів та біженців ключовою частиною своєї проповіді

Папа Римський Франциск під час візиту до Марокко заявив, що проблему міграції ніколи не вирішити за допомогою фізичних бар'єрів, натомість потрібно досягти соціальної справедливості та усунути економічні дисбаланси.

Про це інформує Reuters.

«Папа Франциск заявив у суботу, що проблему міграції ніколи не вирішити за допомогою фізичних бар'єрів, натомість потрібно досягти соціальної справедливості та виправити світовий економічний дисбаланс», - йдеться у повідомленні.

Він додав, що у розв'язання питання не допоможе також розпалювання страху або позбавлення допомоги тим, хто законно прагне до кращого життя для себе та своєї родини.

Папа Франциск, який зробив захист мігрантів та біженців ключовою частиною своєї проповіді, сказав, що стурбований їхньою «часто гіркою» долею, а країни, що приймають цих людей, повинні визнати, що мігранти змушені залишати свої рідні оселі через бідність та політичну нестабільність.

Джерело: Укрінформ