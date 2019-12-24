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    Зеленський привітав українців з Різдвом та закликав забути всі чвари

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    Президент Володимир Зеленський привітав&nbsp;українців із Різдвом Христовим за григоріанським календарем - Зеленський привітав українців з Різдвом та закликав забути всі чвари
    Президент Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим за григоріанським календарем

    «Давайте згадаємо сьогодні, що мир починається з нас», - зазначив президент

    Президент Володимир Зеленський привітав українців з християнським святом Різдвом Христовим.

    Своє звернення Зеленський опублікував в Instagram.

    «Мільйони людей у всьому світі сьогодні збираються родинами, щоб разом провести Святвечір і зустріти першу зірку. Вона повідомляє про Різдво Христове. У цей світле свято давайте забудемо про чвари. Це вечір згоди і єднання. Кожен з нас хоче, щоб як можна швидше в кожен український дім прийшов мир. Давайте згадаємо сьогодні, що мир починається з нас, з нашого прийняття один одного, поваги, з нашого вміння любити. Нехай світло першої Різдвяної зірки принесе щастя і добробут в кожну родину. З Різдвом Христовим», - написав президент.

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    Мільйони людей в усьому світі сьогодні збираються родинами, щоб разом провести Святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про Різдво Христове. У це світле свято забудьмо про чвари. Це вечір злагоди та єднання. Кожен з нас прагне, щоб якнайшвидше до кожної української домівки прийшов мир. Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас, з нашого прийняття одне одного, поваги, з нашого вміння любити. Нехай світло першої Різдвяної зорі принесе щастя й добробут у кожну родину. З Різдвом Христовим!

    Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

    Як відомо, в ніч з 24 на 25 грудня християни західного починають відзначати світле свято Різдва Христового, або просто Різдво - одне з найважливіших християнських свят, встановлене на честь народження у плоті Ісуса Христа від Діви Марії.

    До слова,  п’ятий президент України Петро Порошенко також привітав українців із Різдвом Христовим за григоріанським календарем.

    українці Володимир Зеленський Різдвяні свята президент
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