Папа Римський закликав боротися із насильством щодо жінок

Країни Латинської Америки становлять половину із 25 країн світу із найбільшою кількістю вбивств жінок

Папа Римський Франциск під час візиту до Перу закликав суспільство боротися із насильством щодо жінок у Латинській Америці. Про це повідомляє ВВС. Папа Римський назвав насильство «чумою», з якою треба боротися по всьому регіону. «Є так багато випадків насильства, що залишаються замовчаними за стінами», —



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Папа Римський назвав насильство «чумою», з якою треба боротися по всьому регіону

Країни Латинської Америки становлять половину із 25 країн світу із найбільшою кількістю вбивств жінок

Папа Римський Франциск під час візиту до Перу закликав суспільство боротися із насильством щодо жінок у Латинській Америці.

Про це повідомляє ВВС.

Папа Римський назвав насильство «чумою», з якою треба боротися по всьому регіону.

«Є так багато випадків насильства, що залишаються замовчаними за стінами», — наголосив він. При цьому Папа Франциск додав, що з цим треба боротися як на законодавчому, та і на культурному рівні.

За даними ООН, країни Латинської Америки становлять половину із 25 країн світу із найбільшою кількістю вбивств жінок.

Раніше повідомлялося, що Організація Об'єднаних Націй отримала на адресу своїх співробітників 31 нове звинувачення у сексуальному насильстві і сексуальній експлуатації.