Парагвай планує перенести посольство в Ізраїлі до Єрусалиму

Процес відкриття нового посольства мають завершити в кінці травня

Речник уряду Парагваю і представник МЗС Ізраїлю заявили про те, що Асунсьйон має намір до кінця травня перенести власне посольство в Ізраїлі до Єрусалиму. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Тим самим Парагвай стане третьою країною після США і Гватемали, яка піде на такий крок. Для відкриття посольства в Єрусалимі прибуде сам



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Єрусалим

Процес відкриття нового посольства мають завершити в кінці травня

Речник уряду Парагваю і представник МЗС Ізраїлю заявили про те, що Асунсьйон має намір до кінця травня перенести власне посольство в Ізраїлі до Єрусалиму. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Тим самим Парагвай стане третьою країною після США і Гватемали, яка піде на такий крок. Для відкриття посольства в Єрусалимі прибуде сам президент Парагваю Гораціо Картес у рамках візиту до Ізраїлю 21-22 травня 2018 року. Зі свого боку очільник Палестинської Автономії Махмуд Аббас у рамках візиту до Венесуели і переговорів із Ніколасом Мадуро заявив про те, що сподівається що інші країни Латинської Америки не підуть шляхом Гватемали і Парагваю.

США мають відкрити посольство в Єрусалимі 14 травня 2018 року на основі рішення Дональда Трампа від 6 грудня 2017 року. Гватемала відкриє своє посольство 16 травня після рішення президента Джиммі Моралеса в березні 2018 року. При цьому в грудні 2017 року в рамках голосування в Генеральній Асамблеї ООН 128 країн світу проголосували за заклик до США відмовитися від перенесення посольства із Тель-Авіву в Єрусалим.