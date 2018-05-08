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    Парагвай планує перенести посольство в Ізраїлі до Єрусалиму

    Процес відкриття нового посольства мають завершити в кінці травня
    Речник уряду Парагваю і представник МЗС Ізраїлю заявили про те, що Асунсьйон має намір до кінця травня перенести власне посольство в Ізраїлі до Єрусалиму. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Тим самим Парагвай стане третьою країною після США і Гватемали, яка піде на такий крок. Для відкриття посольства в Єрусалимі прибуде сам
    • Сьогодні, 10:25
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    Єрусалим&nbsp;
    Єрусалим 

    Процес відкриття нового посольства мають завершити в кінці травня

    Речник уряду Парагваю і представник МЗС Ізраїлю заявили про те, що Асунсьйон має намір до кінця травня перенести власне посольство в Ізраїлі до Єрусалиму. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Тим самим Парагвай стане третьою країною після США і Гватемали, яка піде на такий крок. Для відкриття посольства в Єрусалимі прибуде сам президент Парагваю Гораціо Картес у рамках візиту до Ізраїлю 21-22 травня 2018 року. Зі свого боку очільник Палестинської Автономії Махмуд Аббас у рамках візиту до Венесуели і переговорів із Ніколасом Мадуро заявив про те, що сподівається що інші країни Латинської Америки не підуть шляхом Гватемали і Парагваю.

    США мають відкрити посольство в Єрусалимі 14 травня 2018 року на основі рішення Дональда Трампа від 6 грудня 2017 року. Гватемала відкриє своє посольство 16 травня після рішення президента Джиммі Моралеса в березні 2018 року. При цьому в грудні 2017 року в рамках голосування в Генеральній Асамблеї ООН 128 країн світу проголосували за заклик до США відмовитися від перенесення посольства із Тель-Авіву в Єрусалим. 

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