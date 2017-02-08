Парижу загрожує повінь

Вода у Сені вже піднялася на 3 метри

Сильні дощі призвели до підвищення рівня води в Сені в Парижі більш ніж на 3 метри. Про це повідомляє французький телеканал LCI. Жовтий рівень метеонебезпеки у столиці Франції був оголошений ще у середу, третього січня. І з того часу рівень води постійно зростає. Влада міста закрила Ейфелеву вежу для відвідувачів. За прогнозами синоптиків, пік



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Фото: centernews.com.ua Париж у воді

Вода у Сені вже піднялася на 3 метри

Сильні дощі призвели до підвищення рівня води в Сені в Парижі більш ніж на 3 метри. Про це повідомляє французький телеканал LCI . Жовтий рівень метеонебезпеки у столиці Франції був оголошений ще у середу, третього січня. І з того часу рівень води постійно зростає. Влада міста закрила Ейфелеву вежу для відвідувачів.

За прогнозами синоптиків, пік паводку очікується у прийдешні вихідні. На лівому березі річки в центрі столиці демонтовано всі спортивні об'єкти. Очікується, що до кінця дня у п'ятницю будуть розібрані аналогічні споруди і на правому березі ріки.

За даними французької метеорологічної служби, із-за сильного вітру, швидкість якого місцями досягає 140 км/год, помаранчевий рівень небезпеки був введений в 51 департаменті країни.

Між тим, в результаті повені на півдні Франції загинули уже 12 людей.

Нагадаємо, це не перша загроза повені у Парижі. У червні 2016-го року рівень води в Сені піднявся на 6 метрів.