Білецький та Кривонос презентували план деокупації Криму та Донбасу

Презентовано план повернення Донбасу та Криму за кількома основними напрямками

У Києві представили План дій щодо деокупації та реінтеграції окупованих територій, запропонований Інститутом національного розвитку.

Серед авторів стратегії деокупації – генерал запасу та екс-заступник голови РНБО Сергій Кривонос, засновник батальйону «Азов» та лідер «Національного Корпусу» Андрій Білецький, третій командир «Азову» та керівник Центрального штабу «Нацкорпусу» Максим Жорін.

Автори представили своє бачення процесу повернення Донбасу та Криму за кількома основними напрямками. Їхня концепція передбачає повну політичну та економічну блокаду окупованих територій, а також підготовку до їх силового звільнення.

Звільнені території, на думку авторів плану деокупації, мають бути на тривалий час позбавлені права виборів. Водночас пропонується окремий формат здачі паспортів РФ, які до сьогодні масово розповсюджувалися окупаційним режимом. Ті, хто не захоче їх здавати будуть просто позбавлені українського громадянства.