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    ПАРЄ звинуватила депутата з Росії у зливі інформації

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    Леонід Слуцький перебуває під санкціями&nbsp;США і ЄС - ПАРЄ звинуватила депутата з Росії у зливі інформації
    Леонід Слуцький перебуває під санкціями США і ЄС

    Слуцький в інтерв'ю російським медіа порушив правила конфіденційності

    Парламентська асамблея Ради Європи звинуватила російського депутата Леоніда Слуцького в зливі інформації російським ЗМІ. Про це повідомляє Голос Америки.

    В офіційному листі голови Моніторингового комітету ПАРЄ Роберта Гейла, направленому главі російської делегації в асамблеї, віце-спікеру Держдуми Петру Толстому говориться про те, що Слуцький порушив правила асамблеї, переказавши в інтерв'ю російським медіа зміст закритого засідання комітету ПАРЄ.

    Слуцький в інтерв'ю російським медіа «не тільки порушив правила конфіденційності, встановлені комітетом, але і спотворив порядок роботи комітету, а також виступи інших запрошених для виступу учасників засідання». Він назвав представників опозиції та громадських організацій Росії, які брали участь в слуханнях, «джерелами кривозеркалля», які «представляють досить вузький прошарок громадянського суспільства і не відображають інтереси більшості електорату».

    Зазначимо, Леонід Слуцький перебуває під санкціями США і ЄС.

    Нагадаємо, 24 вересня США не пустили на Генасамблею ООН членів російської делегації. Візи не отримали десять делегатів, серед яких був і глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

     

    ЄС Росія ЗМІ депутат інформаційна війна ПАРЄ
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