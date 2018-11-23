Парламент Чехії не зміг висловити недовіру урядові прем'єра Бабіша



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Андрей Бабіш

Вотум недовіри уряду ініціювали опозиціонери у зв’язку зі скандалом довкола відвідин сином Бабіша анексованого Криму

Парламент Чехії 23 листопада не зміг висловити недовіру урядові прем’єр-міністра Андрея Бабіша. Вотум недовіри уряду ініціювали опозиціонери у зв’язку зі скандалом довкола відвідин сином Бабіша анексованого Криму.

Для висловлення недовіри урядові парламенту не вистачило 9 голосів.

Голосування щодо вотуму ініціювали шість опозиційних партій, проте вони мали лише 92 голоси.

Натомість соціал-демократична партія ANO, яка має 5 представників в уряді, та комуністи не підтримали вотум недовіри. Відповідно, проти був 101 голос.

Як пишуть чеські ЗМІ, цей результат був доволі очікуваним, оскільки раніше соціал-демократи, партнери партії Бабіша, та комуністи відмовилися голосувати за висловлення недовіри.

Раніше повідомлялося, що на центральні вулиці Праги у четвер ввечері вийшли тисячі людей, які вимагали відставки прем'єр-міністра Андрія Бабішачерез скандал з поїздкою його сина в окупований Крим.

Поліція Чехії веде розслідування у зв'язку із заявою сина прем'єр-міністра Андрея Бабіша-молодшого про його викрадення і насильне перевезення до окупованого Криму восени 2017 року.