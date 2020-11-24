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    Парламент Литви затвердив Інгріду Шимоніте на посаді нового прем'єра

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    Інгріда Шимоніте&nbsp;була міністром фінансів у попередньому уряді - Парламент Литви затвердив Інгріду Шимоніте на посаді нового прем'єра
    Інгріда Шимоніте була міністром фінансів у попередньому уряді
    Фото: Lietuvos Respublikos Seimas/Flickr

    За кандидатуру Інгріди Шимоніте проголосували 62 депутати

    Парламент Литви затвердив кандидатуру Інгріди Шимоніте на посаду прем'єр-міністра країни. Про це повідомляє Delfi.

    За кандидатуру Шимоніте проголосували 62 депутати, проти - 10, а 41 утримався. Кандидатуру підтримали консерватори, «Рух лібералів» і «Партія свободи», які сформували нову коаліцію.

    Шимоніте була міністром фінансів у попередньому уряді Національного союзу, який втратив владу в 2012 році.

    На посаду міністра закордонних справ Литви у новому уряді може обійняти Габріелюс Ландсбергіс. Він може змінити на посту очільника відомства Лінаса Лінкявічуса – незмінного главу МЗС з кінця 2012 року.

    З 25 листопада Сейм Литви на тиждень призупинить роботу через погіршення ситуації з коронавірусом. У Литві з 7 листопада  запроваджений карантин через Covid-19. Уряд планує подовжити його до середини грудня. 

    Теги: Кабмін Литва
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