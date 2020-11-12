Литва підтримує ідею створення Кримської платформи

Країна планує брати участь у її діяльності

Литва підтримує рішення України створити міжнародну Кримську платформу. Про це заявив в інтерв'ю агенству «Інтерфакс-Україна» посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас.

За його словами, ця ініціатива співвідноситься з політикою невизнання Європейським Союзом незаконної анексії Криму.

«Ми погоджуємося з думкою Києва, що ця ініціатива допоможе консолідувати політику невизнання, протистояти мілітаризації Криму, слідкувати за ситуацією з правами людини та екологією, порушувати інші невідкладні проблемні питання, що виникають через окупацію Криму», – сказав він.

Зазначимо, що МЗС України та Німеччини обговорили підготовку двох самітів.

Нагадаємо, що Кулеба анонсував проведення саміту Кримської платформи.

До слова, Резніков анонсував проведення нормандського саміту.

Крім того, глава Євроради скличе екстрений саміт ЄС щодо коронавірусу.

Нагадаємо, під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

До слова, РНБО озвучило план повернення Криму.

Так, під час свого виступу президент України Володимир Зеленський заявив, що російська агресія довела, що людство не засвоїло уроків Другої світової.

Також президент Туреччини розкритикував Радбез та запропонував зробити Стамбул одним із центрів ООН.