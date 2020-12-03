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    Парламент Молдови урізав повноваження президента після перемоги Санду

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    Майя Санду заявила, що депутати&nbsp;забрали повноваження, які дозволили б мені почати наводити лад в країні - Парламент Молдови урізав повноваження президента після перемоги Санду
    Майя Санду заявила, що депутати забрали повноваження, які дозволили б мені почати наводити лад в країні

    Депутати забрали у голови держави контроль за Службою інформації та безпеки

    Парламент Молдови забрав у президента контроль над Службою інформації та безпеки країни. Про це повідомляє молдовське видання Newsmaker.

    Зазначається, що парламент урізав повноваження президента після перемоги Майї Санду на виборах.

    Згідно з ухваленим сьогодні законом, контролювати діяльність Служби інформації та безпеки тепер буде парламент.

    «Парламент також призначатиме директора відомства терміном на 5 років», ─ йдеться у повідомленні.

    Авторами проєкту закону були двоє депутатів від правлячого блоку соціалістів, який знаходиться під контролем чинного президента Ігоря Додона.

    Проти скандального закону виступила партії Санду та Ренато Усатого.

    Як повідомлялося 2 грудня, новообрана президент Молдови Мая Санду заявила про спробу «захоплення влади» через внесений депутатами проєкту, що пропонує забрати у президента контроль над спецслужбою країни.

    «Правляча більшість ПСРМ-«Шор» хоче забрати повноваження, які дозволили б мені почати наводити лад в країні. Таким чином вони хочуть скасувати результати виборів...Це антидемократичне зловживання з боку політика, який програв президентські вибори, це спроба захоплення влади», ─ заявила Мая Санду.

    Вона сказала, що готова звертатися до Конституційного суду.

    Нагадаємо, проєвропейська Мая Санду, лідер партії «Дія та солідарність» (PAS), у другому турі президентських виборів отримала 57,75% голосів виборців, тоді як її суперник, чинний президент Молдови Ігор Додон ─ 42,25%.

    Як повідомлялося, Санду виступила проти силового вирішення конфлікту в Придністров’ї.

    Теги: вибори Молдова партії політика Ігор Додон президент парламент Майя Санду
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